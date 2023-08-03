أستاذ طاقة متجددة: على المجتمع الدولي دعم الدول المتضررة من تغيرات المناخ

علق الدكتور عادل الشحات أستاذ الطاقة المتجددة، على إعلان مفوضية شؤون اللاجئين في تقرير جديد نزوح سنويا لما يفوق 21 ملايين شخص في الـ15 سنة الماضية بسبب الكوارث الطبيعية.

الاستعداد للتعامل مع الكوارث الطبيعية

وقال «الشحات»، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذا الرقم كبير بسبب الكوارث الطبيعية والحروب وغيرها من الأسباب، ولكي نقلل من هذا العدد يجب أن نبدأ التعامل مع الوضع قبل حدوث الكوارث، فيجب أن يكون لدينا للأزمات والكوارث الطبيعية، عمل تقدير للناس الذين سيكونون معرضين للكوارث مستقبلا والتوصل إلى السبل التي يمكننا مساعدتهم بها».

الدول المتضررة من تغير المناخ

وأضاف، أنه على المجتمع الدولي دعم الدول المتضررة من تغيرات المناخ، ففي الحروب والأزمات الطبيعية يجب إدارتها بطريقة صحيحة عن طريق الخبراء في مختلف التخصصات التي يمكنها مساعدة الناس مثل التعليم، حيث يجب الاهتمام بتعليم وصحة الأطفال اللاجئين، وألا يقتصر الأمر على التعهدات فقط.