يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية رياضية بنين المنصورة والمصروفات الدراسية الخاصة بالكلية، خاصة بعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء مرحلة التنسيق الأولى.

موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية رياضية بنين المنصورة والمصروفات

وتستعرض «الوطن» موعد التقديم والأوراق المطلوبة في كلية تربية رياضية بنين المنصورة والمصروفات، إذ يجرى التقديم إلى الكلية بعد عمل اختبارات القدرات في المواعيد المحددة وظهور نتيجة التنسيق الخاصة بالجامعات المصرية.

الأوراق المطلوبة في كلية تربية رياضية بنين المنصورة

وحددت جامعة المنصورة في بيان لها الأوراق المطلوبة في كلية تربية رياضية بنين المنصورة بعد عقد اختبارات القدرات كالآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب

- بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب في تنسيق الجامعات المصرية

- 6 صور شخصية للطالب

- استمارة 7 جند أو صورة من استمارة 6 جند

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر

أقسام الدراسة في كلية تربية رياضية جامعة المنصورة

وحددت كلية تربية رياضية بجامعة المنصورة في بيان لها عدة أقسام للدراسة بها وهي الآتي:

- التدريب الرياضي

- الترويج الرياضي

- علوم الحركة الرياضية

- علم النفس الرياضي

- علوم الصحة الرياضية

- الإدارة الرياضية

- المناهج وطرق التدريس التدريبية الرياضية

أهمية الدراسة في تربية رياضية المنصورة

وأوضحت الكلية أنه يوجد العديد من المميزات للدراسة لكلية تربية رياضية المنصورة وهي:

- إمكانية التوظيف في المدارس والنوادي والمؤسسات الرياضية.

- إمكانية السفر والعمل بالخارج.

- إمكانية التقديم في الكليات العسكرية والشرطة.

- إمكانية تطوير مهاراتك.

- كثرة وتنوع التخصصات بكلية التربية الرياضية.

شروط القبول بكلية التربية الرياضية بنين

وحددت جامعة المنصورة شروط للقبول بكلية التربية الرياضية بنين، وهي أن يكون الطالب حاصل علي مجموع الكلية في تنسيق الجامعات المصرية هذا العام، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الخاصة بكلية التربية الرياضية بنين سواء الكشف الطبي قياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية، والاختبارات المهارية، واختبار القوام، واختبار المقابلة الشخصية.

مصروفات كلية تربية رياضية بنين المنصورة

ووفق جامعة المنصورة، فتتراوح مصروفات كلية تربية رياضية بنين المنصورة، بين 800 إلى 1700 جنيه.