وظائف حكومية بعدة جهات ومديريات تعليمية.. اعرف آخر موعد للتقدم لها

كشفت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عدد من الوظائف الحكومية التي يمكن التقدم إليها بالجهات والهيئات الحكومية، خلال شهر أغسطس الجاري.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف الحكومية، والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف قيادية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وينتهي التقدم لها غدا 8-8-2023.

الهيئة العامة للتخطيط العمراني

وظائف قيادية بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط القومي والإقليمي للبحوث والدراسات، ويستمر التقدم لها حتى يوم 10-8-2023.

وظائف بمحافظة القاهرة

وهي: مدير عام منطقة إسكان بالمستوى الوظيفي مدير عام، سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام، ويستمر التقدم لها حتى يوم 15-8-2023.

وظائف بمحافظة الإسكندرية

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويستمر التقدم لها حتى يوم 15-8-2023.

هيئة الطاقة الذرية

وظائف بالإدارة المركزية للأمن ويستمر التقدم لها حتى يوم 16-8-2023.

وظائف قيادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويستمر التقدم لها حتى يوم 17-8-2023.

مديريات التربية والتعليم بسوهاج

وظائف أعضاء بهيئات التعليم بمديرية التربية والتعليم في سوهاج والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، وآخر موعد للتقدم لها غدا الموافق 8-8-2023.

مديرية والتربية والتعليم بالإسكندرية

وظائف إشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والإدارات التعليمية مختلف المراحل التابعة لها، وآخر موعد للتقدم لها غدا 8-8-2023.

مديرية التربية والتعليم بقنا

وظائف إشرافية ديوان مديرية التربية والتعليم بقنا والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية،وينتهى التقدم لها يوم 10-8-2023.

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

وظائف إشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، وآخر موعد للتقدم لها بعد غد 9-8-2023.

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

وظائف أعضاء هيئات تعليم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التعليمية التابعة للمديرية، وينتهي التقدم لها 27-8-2023.

وظائف بمحافظة الشرقية

وظائف مدير عام الادارة العامة لشئون مكتب المحافظ، وينتهي التقدم لها يوم 27-8-2023.

وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام بوزارة المالية ويستمر التقدم لها حتى 24-8-2023.

وظائف قيادية بالمجلس القومي للمرأة يستمر التقدم لها حتي يوم 15-8-2023.