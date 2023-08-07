تعرف على أسعار الفضة اليوم.. الجرام عيار 800 بـ16.35 جنيه

تواصل أسعار الفضة في مصر استقرارها الذي عليه منذ فترة طويلة داخل المحلات، حيث لم تشهد الأسعار اليوم الاثنين، أي تغيير، وذلك بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجس الوزراء، قبل قليل.

أسعار الفضة اليوم

وأوضحت البوابة الرسمية أن سعر جرام الفضة عيار 800، يبلغ اليوم الاثنين، 16.35 جنيه، كما يسجل سعر جرام الفضة عيار 900 داخل المحلات 18.40 جنيه، فيما يبلغ سعر جرام الفضة عيار 925، اليوم، 18.91 جنيه، وجرام الفضة عيار 958 في مصر، بسعر 19.58 جنيه، وسعر جرام الفضة عيار 999، يباع اليوم بسعر 20.37 جنيه، فيما يبلغ سعر أوقية الفضة 636.3 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

في المقابل، شهدت أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 5 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، ليتراجع إلى مستوى 2150 جنيهاً، وجرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، سجل 2457 جنيهاً، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، 1843 جنيهاً للشراء.