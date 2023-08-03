تجديد حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بحلوان.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقة شقق سكنية في منطقة حلوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح محمد عبد الحميد الصادق المحامي خلال تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة لمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

ضبط المتهم وإرشاده عن مكان المسروقات

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهم قام بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية، وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده، وتم ضبطه واقتياده المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما اعترف المتهم بجريمته وقيامه بارتكاب الجريمة عن طريق «التسلق»، بالإضافة الى ارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن مكان المسروقات.