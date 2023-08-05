حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

النصب والاحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال علي المواطنين بدائرة قسم شرطة عابدين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي مجهول المصدر.

وبمواجهته أقر المتهم بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص، حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالي المُشار إليه ولاذ بالفرار. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

ومن جانبه يقول المحامي حازم محمد في تصريحاته للوطن «تنص المادة 366 على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».