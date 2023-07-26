شاب دمياطي يطلق مبادرة «سقيا الماء» لتوزيع مياه باردة مجانا للمارة

أطلق مجموعة من شباب دمياط مبادرة خيرية لتوزيع المياه الباردة على المارة أثناء النهار ومع ارتفاع درجات الحرارة، شعورا منهم بمدى المشقة، خاصة لكبار السن من حرارة الشمس، كعمل إنساني تطوعي ولإيمانهم بأن سقي الماء من أهم الأعمال الخيرية التي تنشر مشاعر الحب والسلام والتعاون والإحساس بالغير.

درجات الحرارة وكبار السن سبب إطلاق المبادرة

يقول محمد الفيومي، تاجر موبيليا بدمياط وصاحب الفكرة ومؤسس مبادرة سقيا الماء، لـ«الوطن»، إن «فكرة المبادرة جاءت مع إحساسي بالمعاناة التي يشعر بها الجميع في الشارع الدمياطي الفترة الصباحية، مع ارتفاع درجات الحرارة والشمس وحاجة الجميع، وخاصة المارة من كبار السن لمياه باردة في وسط الازدحام وارتفاع درجات الحرارة فحاولت توزيع المياه على المارة وعندما لقى هذا العمل استحسان الجميع وإقبال أصدقائي للمساعدة بمجهودهم في عملية التوزيع حيث سمعنا منهم دعوات أثلجت صدري حاولت أن أزود العدد وأنشر الفكرة في أماكن مختلفة، خاصة أماكن التجمعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والتي يكون فيها ازدحام شديد في نطاق مدينة دمياط».

استخدام سيارته الخاصة للمبادرة أثناء التوزيع

وأضاف محمد أنه استخدم سيارته النقل ليزيد كميات كبيرة من زجاجات المياه مزودة بقطع الثلج حتى تحفظ برودتها أثناء الموجة الحارة فيبدأ اليوم منذ الصباح بتجهيز كمية من زجاجات المياه ثم يذهب إلى مصنع الثلج بالعنانية بدمياط لشراء بلاطات الثلج ومن ثم يتم تكسيرها ووضعها في السيارة وسط الزجاجات ثم الانتقال إلى الأماكن الأكثر ازدحاماً للبدء في التوزيع فترة الظهيرة، والتي بدأت بالأمس وستستمر وقت ارتفاع درجات الحرارة على المحافظة.

سقيا الماء من أرقى الأعمال التي تبث التراحم

وأكد أن متعة سقيا الماء والعمل الخيري التطوعي هي ثقافة ومتعة لا يستطيع وصفها ولكن هذا العمل وصفه بأنه من أرقى الأعمال التي تبث روح التراحم والتعاون المؤاخاة وحب الغير والإحساس بما يعاني منه الآخرون.