عرض فيلم Mi Amigo Hugo ضمن برنامج نادي فنزويلا بقصر السينما

يعرض قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، الفيلم الوثائقي Mi Amigo Hugo، ضمن برنامج نادى سينما جمهورية فنزويلا، من إخراج أوليفر ستون، الأحد 20 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءا.

حضور سفير فنزويلا ويلمر باريانتوس

يحضر عرض الفيلم، الفنان تامر عبدالمنعم وسفير فنزويلا ويلمر باريانتوس ومجموعة من الجالية الفنزويلية.

يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، وسفارة فينزويلا.

يذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم، وقع برتوكول بين الإدارة العامة للثقافة السينمائية وسفارة فنزويلا قبل شهرين، على أن يقام نادي سينما لأفلام دولة من ناحية أخرى أهدى السفير الفنزويلي مجموعة من الكتب والأفلام الخاصة بدولة فنزويلا.

كما أهدى الفنان تامر عبدالمنعم سفارة فنزويلا، مجموعة من أعداد مجلة أبيض وأسود التي يرأس تحريرها.

تعاون بين مصر وفنزويلا

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة سبقها زيارة من سفير دولة فنزويلا ويلمر بارينتوس لقصر السينما، لبداية التعاون الثقافي بين مصر وفنزويلا بقصر السينما.

وتقام ندوة عقب عرض الفيلم، يديرها الناقد الفني الدكتور نادر رفاعي.