يشهد سعر الدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم، هدوءا مستمرا منذ عدة أيام في كل البنوك ليبلغ متوسط سعر الدولار في ختام التعاملات 30.84 جنيها للشراء و30.93 جنيها للبيع داخل البنك المركزي، بحسب الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما يسجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- ويبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي

- بينما يبلغ سعر الدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع والشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- ويبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك قناة القاهرة 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- بينما يسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه شراء و 30.95 جنيه بيعا.