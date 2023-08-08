«السياحة»: نراقب أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنَّ تذبذب أسعار الخامات التي تدخل في صناعة الوجبات الغذائية والمشروبات بين يوم وآخر جعل المطاعم السياحية تتوجه لوزارة السياحة والآثار أكثر من مرة في العام وذلك لتعديل أسعار قوائم الطعام، موضحًا أنَّ الوزارة تراجع الأسعار المقدمة من المطاعم وحال وجود عدم معقولية في أسعار بعض الأصناف يتمّ إبلاغ المطاعم بضرورة تغييرها.

أسعار الوجبات معتمدة من وزارة السياحة

وأضاف مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم، لـ«الوطن» أنَّه من غير المعقول أن يتمّ تسعير وجبة غذائية معروف قيمة مكوناتها بأسعار مبالغ فيها، موضحًا أنَّ وزارة السياحة تطالب المطاعم في هذه الحالة بتغيير السعر ووضع سعر عادل لها.

ولفت «حسن»، إلى أنَّ كل أسعار قوائم الطعام بالمنشآت والمطاعم السياحية معتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار، مشددًا على أنَّه لابد من تعليق لافتة بتلك الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية بمكان ظاهر داخل المنشأة السياحية.

إقبال السياح على المطاعم السياحية

وأشار إلى ارتفاع نسب إقبال الرواد العرب والأجانب على تناول الغداء والعشاء بالمطاعم خلال عام 2023، موضحًا أنَّ نسب إشغال المطاعم السياحية الموجودة بكل من القاهرة والجيزة والساحل الشمالي حاليًا مرتفعة للغاية.