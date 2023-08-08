إنقاذ طالبة فنون تطبيقية عقب تناولها جرعة دواء زائدة عن طريق الخطأ بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية شابة عشرينية تدرس بكلية الفنون التطبيقية بمحافظة سوهاج، عقب تناولها جرعة زائدة من أقراص طبية عن طريق الخطأ.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لقسم ثان سوهاج، بوصول المدعوة «مريم ع»، 22 عاما، طالبة بكلية الفنون التطبيقية، ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بحالة تسمم بادعاء تناول أقراص طبية.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبسؤال ذويها أفاد والدها المدعو، «عبد الفتاح ع»، 55 عاما، موظف ومقيم بذات الناحية، بقيام نجلته المذكورة بتناول جرعة زائدة من أقراص طبية بالمنزل عن طريق الخطأ، حتى فوجئ بإصابتها بإعياء لتناولها جرعة زائدة، ليسرع بها على مستشفى سوهاج الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.