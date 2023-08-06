ضبط عامل متهم بالتعدي على نجلي عمومته في سوهاج

أقدم عامل على إصابة نجلي عمومته بفرد خرطوش لخلافات عائلية بينهم في محافظة سوهاج، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز المنشأه بوصول كل من «أحمد ح س ا»، 37 عاما عامل زراعي، مصاب برش خرطوش بالرأس والوجه، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجل عمه «أحمد م س ا»، 55 عاما، عامل زراعي، مصاب برش خرطوش بالرأس.

الاستماع إلى أقوال المصابين

وانتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبسؤال المصابين اتهما نجل عمومتهما المدعو «حسين خ ا س»، 30 عاما عامل، بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما بسلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات عائلية بينهم.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فرد خرطوش محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم.