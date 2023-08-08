5 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. «أرز وأسماك ودواجن»

شهدت أسعار 5 سلع أساسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حتى اليوم الثلاثاء، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذ تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع في أسعار الأرز

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ أسعار الأزر أمس الأول الأحد، سجلت تراجعا كبيرا، حيث تراوحت أسعار الطن بين 11 ألفا و300 جنيه للأرز الحبة الرفيعة إلى 12 ألفا و500 جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألفًا و300 جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع بمجرد دخول موسم الحصاد الجديد.

تراجع في أسعار الدواجن

كما تراجعت أسعار الدواجن الأحد 6 من أغسطس في الأسواق والمحلات بنحو 5 جنيهات، إذ سجلت الأسعار خلال الأيام السابقة استقراراً بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب ليتراوح سعر الدجاج الأبيض اليوم في محلات الطيور الحية ما بين 60 جنيها وفقاً للبورصة العامة للدواجن.

تراجع في أسعار الأسماك

أكد محمد كمال، عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة، أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً ملحوظاً فيما يخص أسعار كافة أنواع الأسماك، إذ وصلت قيمة الانخفاض إلى حوالي 10 جنيهات للكيلو، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها تراجع القوة الشرائية عند كثير من المواطنين مقابل وفرة المعروض من الأسماك.

تراجع في أسعار المانجو

شهدت أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية اليوم السبت انخفاضا ملحوظا خاصة في أسواق الجملة بمدينة المستقبل بمدخل المدينة بالتزامن مع دخول ذروة الموسم وانتشار العديد من أنواع المانجو مع بداية شهر أغسطس الجاري.

وقال الحاج فرج عبد الراضي أحد تجار المانجو في سوق الجملة بمدينة المستقبل، إن أسعار المانجو في سوق الإسماعيلية تختلف يومياً بحسب العرض والطلب، مشيرا إلى أن الأسعار سجلت 18 جنيها للسكري كسعر للجملة وارتفع ليصل إلى 20 جنيه للدرجة الأولى.

تراجع في أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم أمس الاثنين، تزامناً مع تراجع سعر الأوقية في البورصات العالمية، وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر، إن أسعار المشغولات الذهبية تراجعت بقيمة 5 جنيهات للجرام على الأقل، في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، التعاملات عند مستوى 2155 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيها.