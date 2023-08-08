مركز الأزهر العالمي للفتوى يصدر كتابا عن أسس اختيار شريك الحياة

أكد الدكتور أسامة الحديدي، رئيس مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المركز أصدر كتابا عن أسس اختيار شريك الحياة، لافتًا إلى أن الكتاب كان عبارة عن برنامج يقدمه المركز لتأهيل المقبلين على الزواج.

الأسر لها دور كبير في استقرار الحياة الزوجية

وتحدث خلال لقائه مع الإعلامية جاسمين طه ذكي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» بأنهم توصلوا لمشكلات موجودة في المجتمع بين الأزواج متعلقة بتدخل الأهل، مشددًا على أن الأسر يكون لها دور كبير في استقرار الحياة الزوجية من عدمها خاصة في مقتبل الحياة الزوجية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى يتلقى الاستفسارات الأسرية

ونصح رئيس مركز الأزهر العالمي الأهل والأسر باللطف بالأبناء والأسر وأن يرفقوا بهم وألا يتدخلوا إلا فيما يصلحهم وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوزوا مشكلات وعقبات الحياة.

وأشار إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى يتلقى الاستفسارات والمشاكل الأسرية من الزوجات ويطلبوا منهم أرقام للتواصل مع أزواجهن لحل هذه المشكلات ويتواصلوا مع جميع الأطراف من أجل حل المشكلات التي قد تؤدي للانفصال.