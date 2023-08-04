كيفية التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2023.. خطوة بخطوة بالصور

تظلمات الثانوية العامة 2023 خطوة بخطوة، تثير تساؤلات الكثيرين ممن يريدون إعادة تصحيح أوراقهم للحصول على درجات أخرى يروها من حقهم، ويتطلعون إلى معرفة كيفية التقديم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب تقديم التظلمات منذ أمس الخميس، ويستمر حتى الـ17 من أغسطس الجاري.

ويتم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 خطوة بخطوة، إلكترونيًا وتسدد الرسوم على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

تظلمات الثانوية العامة 2023 خطوة بخطوة

وفيما يلي، نعرض كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 خطوة بخطوة، وفقا لما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها.

- على الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات الدخول على موقع التظلمات عن طريق استخدام البريد الموحد.

- يتم دفع رسوم التظلمات حيث يتم سداد 200 جنيه لكل مادة تريد التظلم عليها، ويتم التسديد عن طريق البريد أو فوري كود 66616، أو وقتي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، ممكن.

- بعد سداد الرسوم يتم الدخول على موقع التظلمات من هنا وملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد التي ترغب في تقديم تظلم عليها.

- ستتلقي رسالة بيوم وتاريخ التظلم وقتها عليك التوجه لمقر التقدير المركزي لك، ومن يتخلف عن الموعد المحدد ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- وفي النهاية يتم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

- انتظر نتيجة التظلم وإذا كان لك الحق في درجات أخرى ستسترد ما تم دفعه من رسوم.