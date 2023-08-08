كيف طوّرت «تجميل القاهرة» محيط مسجد السيدة نفيسة؟.. 13 إجراءً أعادت الجمال للمنطقة

نجحت هيئة النظافة والتجميل في محافظة القاهرة، برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، في تطوير محيط ميدان السيدة نفيسة، بعد الانتهاء من تطوير المسجد الذي جرى افتتاحه صباح اليوم، من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة، حيث انتهت فرق العمل من الشؤون الفنية والورش الإنتاجية والتجميل، من أعمال الإنارة والنظافة والتجميل.

واتخذت محافظة القاهرة عدّة إجراءات لتطوير محيط المسجد، وهي كما يلي.

- رفع التراكمات ومخلفات الهدم بمقابر السيده نفيسة.

- رفع كفاءة الموقع العام للمنطقة ورفع كفاءة النظافة والإنارة وطلاء الأرصفة والأسوار.

- تغيير شامل لكوبري السيدة عائشة من البداية حتى النهاية.

- رفع كفاءة النظافة والتجميل بنطاق حي الخليفة مرورا بطريق صلاح سالم حتى محيط مسجد السيدة نفيسة ومتفرعاتها.

- رفع مخلفات الهدم بشارع العشرين المؤدي إلى ساحة السيدة نفيسة.

مساحات خضراء

- الاهتمام بالمساحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق بالمنطقة لتحسين البيئة واستعادة المظهرالجمالي.

- تهذيب الأشجار والنخيل وتكثيف المزروعات بصورة جمالية.

- رفع كفاءة أعمدة الإنارة بميدان السيدة نفيسة ومتفرعاته والشوارع الرئيسية والفرعية وصلاح سالم ومتفرعاته.

رفع المخلفات

- رفع المخلفات من حدائق الأباجية وعرب يسار وخلف حديقة السيدة عائشة.

- رفع كفاءة سور مجرى العيون وإعاده المظهر الحضاري للسور بطول الطريق وإزالة الأتربة والغبار والتشوهات والكتابات من على السور التاريخي.

- رفع كفاءة وترميم البلدورات والأسوار بطول كوبري السيدة عائشة من إنشاءات وأسوار حديدية وطلاء الأرصفة والبلدورات والأعمدة.

- تحسين الطرق المؤدية إلى السيدة نفيسة ومتفرعاتها بطول الطريق بشارع صلاح سالم حتى مزارات آل البيت بشارع الأشراف ومحيط مسجد السيدة نفيسة والحدائق العامة بمنطقة السيدة عائشة.

- تركيب لافتات إرشادية والتعامل مع الحوائط الأسمنتية وترميمها وإعادة الطلاء بصلاح سالم وتركيب برجولات خشبية.