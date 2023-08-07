فيلم «على الزيرو» لمحمد رمضان يحقق 808 آلاف جنيه إيرادات في يوم

حقق فيلم «علي الزيرو» إيرادات مرتفعة في يوم واحد، وذلك خلال عرضه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم على الزيرو لمحمد رمضان

وجاءت إيرادات فيلم على الزيرو، في شباك تذاكر السينما أمس الأحد لتسجل 808 آلاف و365 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة منافسة أفلام موسم الصيف.

تفاصيل فيلم على الزيرو

تدور أحداث فيلم «على الزيرو» في إطار من الحركة والتشويق، حول «حمزة» الملقب بـ«دراجون» ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

ويشارك في بطولة فيلم «على الزيرو» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، خالد الصاوي، خالد أنور، الطفل منذ مهران، إسلام إبراهيم، محمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل وأحمد العدل واستوديوهات فوكس.