1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم ع الزيرو بالسينما في 48 ساعة

حقق فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، إيرادات تقدر بأكثر من مليون و700 ألف على مدار يومين عرض بالسينما، حيث جاءت إيرادات أمس الخميس بـ933 ألفا و880 جنيها، فيما حقق يوم الأربعاء 843 ألفا و519 جنيها، ليأتي في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بعد فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي والذي حقق أكثر من 2 مليون جنيه اليومين الماضيين، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو يجمع لأول مرة بين محمد رمضان ونيللي كريم، ويشاركهما البطولة إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني مليء بالتشويق والإثارة، من خلال شخصية أب يقوم بدوره محمد رمضان يعمل في مجال الموسيقى، وبسبب مرض ابنه يجد نفسه متورطًا في مواقف صعبة تهدد حياته ومستقبل ابنه، حتى تحدث مفاجآت تبدل حياته.

أغينة ع الزيرو

وطرحت الشركة المنتجة أغنية ع الزيرو، وهى الأغنية الدعائية للفيلم عبر موقع يوتيوب وحققت نحو 150 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهى من كلمات الشاعر مدحت العدل.