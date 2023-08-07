بدء مشروع تكويد المقاعد الدراسية للطلاب في جامعة جنوب الوادي

قال لدكتور أحمد عكاوي، القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه في سياق الاستغلال الأمثل للمباني الجامعية وما تشمله من مدرجات وقاعات تدريسية، ورغبة الجامعة في تكويد المقاعد الدراسية تمهيداً للإدارة الإلكترونية لهذه الأماكن من أجل إتاحة معلومات تفصيلية لجميع الكليات لكي يمكن تسكين الجداول الدراسية عليها، وعدم إغفال أي وقت بيني، جرى التخطيط لنوعين من الطاقة الاستعابية.

الطاقة الاستيعابية في جامعة جنوب الوادي

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي الصحفي اليوم، جرى التخطيط لحساب نوعين من الطاقة الاستعابية، الأولى هي التدريسية، والثانية هي الطاقة الاستعابية الامتحانية، حيث سيساعد ذلك في إدارة العملية التدريسية وأيضًا إدارة اللجان الامتحانية وتوزيعها على الأماكن بالتنسيق بين جميع كليات الجامعة.

وتابع، أنه سوف يجري ربط ذلك بحضور الطلاب للامتحانات، وتوزيع رؤساء اللجان الامتحانية والملاحظين بطريقة آلية تضمن جودة العملية الامتحانية وتتيح إعداد تقارير يومية عن ذلك.

نظام المعلومات في جامعة جنوب الوادي

وأكد «عكاوي» أن جامعة جنوب الوادي، بدأت من قبل في بناء نظام للمعلومات الجغرافية، وقطعت شوطاً في هذا المشروع وسوف يجري استكماله، إذ يهدف المشروع إلى بناء نظام للمعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادي (SVU-GIS) بما يحقق ما يلي:

- إتاحة التوزيع الجغرافي لجميع أنواع البيانات الخاصة بالموارد المادية والبشرية بصورة رقمية لإدارة الجامعة لاستخدامها في اتخاذ القرار والاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

- رسم خريطة تفصيلية رقمية يمكن تحميلها على موقع الجامعة وكذلك الهواتف المحمولة لمساعدة الطلاب والزائرين للوصول إلى الأماكن المختلفة بالجامعة.

- رسم خرائط رقمية للمباني ومحتوياتها من قاعات ومعامل دراسية ومعامل بحثية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين ومحتويات هذه الأماكن.

- رسم خرائط رقمية للمساحات الزراعية والأشجار والحدائق غيرها.

- رسم خرائط رقمية لشبكة الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز.