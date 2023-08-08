حبس 19 شخصًا متهمين بحيازة مواد مخدرة في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 19 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام، وكمية أخرى من مخدري الهيروين الهيدرو بدائرة قسم شرطة الجيزة، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة، لما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإدارة مقهى بدون ترخيص بالجيزة زاعمًا قيام المترددين على المقهى بترويج المواد المخدرة، وإزعاج الأهالي.

ضبط 16 قضية اتجار بالمواد المُخدرة

وجرى ضبط مدير المقهى لإدارته المقهى بدون ترخيص، وتبين عدم صحة الواقعة وتم ضبط بالمنطقة 16 قضية اتجار بالمواد المُخدرة، بإجمالي 19 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلوجرام – كمية من مخدري «الهيروين، الهيدرو»، و98 قرصا مخدرا، وسلاح ناري و5 أسلحة بيضاء.