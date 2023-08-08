المرحلة الأولى لتنسيق 2023.. التعليم العالي تطالب الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم

طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جموع طلاب المرحلة الأولى، بسرعة تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق 2023، من تنسيق الجامعات 2023، إذ أن أعمال التنسيق بدأت يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، وتنتهي أعمال المرحلة الأولى ظهر غدا الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر.

المرحلة الأولي للتنسيق 2023.. 82 ألف طالب يسجلون رغباتهم

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي لها اليوم، أنَّ المرحلة الأولي للتنسيق 2023، من تنسيق الجامعات 2023، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تذكر، إذ انتهى 82 ألف طالب وطالبة من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن.

4 خطوات لتعديل الرغبات في المرحلة الأولى للتنسيق 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 4 خطوات مهمة لتعديل الرغبات في المرحلة الأولي للتنسيق 2023، وطرق حفظ التعديلات التي تم إدخالها على الرغبات قبل حفظها على الرابط الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023، وهي كالتالي:

أولًا: إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب والموجود على استمارة نجاح الثانوية العامة 2023.

ثانيًا: فتح أيقونة الرغبات التي سبق وتمّ تسجيلها من قبل الطالب، وإدخال التغييرات والتعديلات أو حذف بعض الرغبات قبل انتهاء موعد المرحلة الأولى للتنسيق 2023.

ثالثًا: التأكّد من بيانات الطالب على صفحة التنسيق، وهي الاسم بالكامل ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها ومجموع الطالب والشعبة، ثم حفظ الرغبات، قبل انتهاء موعد المرحلة الأولي للتنسيق 2023.

رابعًا: الضغط على حفظ التسجيل على قاعدة البيانات، وطباعة ورقة التسجيل، لضمان حفظ الرغبات التي تمّ تسجلها.

انتهاء أعمال المرحلة الأولي للتنسيق 2023 غدا

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكّدت أنَّ أعمال المرحلة الأولي للتنسيق 2023 من تنسيق الجامعات 2023، تبدأ يوم السبت الموافق 5 أغسطس وتنتهى يوم الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر، بحد أدني 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، لطلاب شعبة علمي علوم، بعدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات، و342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، لطلاب الشعبة الهندسية بعدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة، و289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، لطلاب الشعبة الأدبية، بعدد طلاب 74 ألف و923 طالبا وطالبة.