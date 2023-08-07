تراجع جديد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تراجع جديد في أسعار المعدن الأصفر، في منتصف التعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21، وحوالي 7 جنيهات للجرام عيار 24، وذلك داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية أو ضريبة، بعد فترة استقرار في أسعار الذهب استمرت عدة أيام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت بيانات شعبة الذهب والمجوهرات أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، يسجل في منتصف التعاملات اليوم الاثنين، 2150 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة، فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في محلات الصاغة، 2457 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 1843 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 14 يبلغ 1437 جنيهاً.

فيما يسجل جرام الذهب عيار 12 في منتصف تعاملات اليوم، 1231 جنيهاً، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن، 2258 جنيهاً.

سعر جنيه الذهب والأونصة

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وصل إلى 17200 جنيه، كما بلغ سعر الأونصة في محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، 76595 جنيهاً.