تعرف على أسعار سبائك الذهب في مصر.. تراجع ملحوظ للمعدن الأصفر

سجلت أسعار سبائك الذهب انخفاضاً ملحوظاً في مصر، اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في منتصف التعاملات، داخل محلات الصاغة، بنحو 5 جنيهات للجرام عيار 21، وحوالي 7 جنيهات للجرام عيار 24، بعد فترة استقرار في أسعار الذهب استمرت عدة أيام.

أسعار سبائك الذهب أكثر من 20 جراماً في مصر اليوم

وأوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن سعر سبيكة الذهب 100 جرام تبلغ اليوم 253247 جنيهاً للشراء، فيما يسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراماً، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، 126624 جنيهاً، ويسجل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً اليوم، 50670 جنيهاً.

ويبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 31.10 جرام، داخل محلات الصاغة، بدون مصنعية وضريبة، 78791 جنيهاً، فيما تباع سبيكة الذهب 31.1 جرام، اليوم الاثنين، بسعر 78791 جنيهاً.

أسعار سبائك الذهب أقل من 20 جراماً في مصر اليوم

ويسجل سعر السبيكة الذهبية، وزن 10.35 جرام، من عيار 24 الأكثر نقاءً، اليوم الاثنين، 26460 جنيهاً، ويبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 25375 جنيهاً، أما سعر سبيكة الذهب وزن 5.35 جرام، يبلغ اليوم 13680 جنيهاً، في حين يسجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات، 12688 جنيهاً.