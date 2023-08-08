تفاصيل برنامج البكالوريس المهني في إدارة شركات الطيران بالمنصورة

تلتزم كلية السياحة والفنادق في جامعة المنصورة، بتطوير برامجها التعليمية والبحثية، لتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل، وتوظيف المشاركة المجتمعية لتنمية الموارد البشرية والتمويل الذاتي للكلية، وتقديم الاستشارات السياحية والفندقية، ومن أهمها برنامج البكالوريس المهني في إدارة شركات الطيران بنظام التعليم المدمج.

شروط القبول ببرنامج البكالوريس المهني في إدارة شركات الطيران

تستعرض «الوطن» لقرائها وللطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج البكالوريس المهني في إدارة شركات الطيران بنظام التعليم المدمج بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الشروط المطلوبة للقبول بالبرنامج وفقًا للموقع الرسمي لها، كالآتي:

أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس، بعد حصوله على المؤهل بدون فاصل زمني، أو حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط نظام العامين «الثانوية العامة + معهد سنتين» دون وجود فاصل زمني، أو أنّ يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات. يستثنى من شرط المُدد سالفة الذكر، الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بشرط وجود إقامة سارية وأيضا أبناء أبناء شمال وجنوب سيناء أن يتقدم الطالب إلى مركز التعلم المدمج بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة

يعتمد التعليم المدمج في البرنامج، على حرية الطالب في اختيار المقررات الدراسية، مما يحقق المرونة والتعلم الذاتي والتعليم عن بعد، من خلال اعتماد الطالب على قدراته مستعينا ببعض الوسائل التي تتناسب مع هذا النوع من التعلم ومنها:

شبكة المعلومات العالمية الفيديو كونفرانس التدريب الميداني المراجع والمقررات الالكترونية

سوق العمل المستهدف في برنامج البكالوريس المهني

يعد برنامج البكالوريس المهني في إدارة شركات الطيران بنظام التعليم المدمج، البرنامج الأول على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، ويفتح أبواب سوق العمل أمام الخريج مثل:

شركات الطيران «حجز وبيع تذاكر الطيران، تسويق خدمات الطيران، خدمة العملاء، إدارة شركات الطيران». المطارات «العمل بفروع شركات السياحة، العمل بفروع شركات الطيران، العمل في مجال العلاقات العامة، شركات السياحة ووكالات السفر». شركات السياحة ووكالات السفر «حجز وبيع تذاكر الطيران».

نظام الدراسة بالبرنامج

يعتمد على نظام الساعات المعتمدة المطلوبة من كل طالب، موزعة على عامين بواقع 72 ساعة.