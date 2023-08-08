ضبط شخص بتهمة ترويج أدوية ومنشطات مجهولة المصدر في الأزبكية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر، يأتي ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

ببيع وترويج أدوية ومنشطات مجهولة المصدر

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة ببيع وترويج أدوية ومنشطات مجهولة المصدر وتمثل خطرًا على الصحة العامة مقابل مبالغ مالية.

تحقيق أرباح غير مشروعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته كمية كبيرة من عبوات المنشطات مختلفة الأحجام والأنواع مجهولة المصدر بمواجهته أقر بقيامه ببيع وترويج المنشطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأوضحت التحريات الأولية أنَّ المتهم يبيع المنشطات.