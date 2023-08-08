عضو بـ«الشيوخ»: العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأردن خط أمان للمنطقة العربية

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والأردن هي خط الأمان للمنطقة العربية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن توقيع 12 اتفاقية بين مصر والأردن أمر يعزز التكامل العربي، وحالة التفاهم التي شهدتها أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تؤكد استمرار الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لاسيما وأن التبادل التجارى بين البلدين قدر بنحو 430.8 مليون دولار في النصف الأول من 2021.

وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية للأردن بلغت 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الماضي مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.

حركة التجارة بين مصر والأردن

وأوضحت أن اشتراك كلا من مصر والأردن فى اتفاقيتين للتجارة الحرة يزيد من حركة التجارة بين البلدين، فضلا عن استمرار حركة الترانزيت.

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التوقيع على 12 وثيقة، من بينها مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وأخرى في مجال الرقابة المالية والأوراق المالية.