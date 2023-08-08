موعد اليوم الوطني السعودي 1445 هجريا.. تعرف على تاريخ الإجازة

يتابع الكثيرون من موطني والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، موعد اليوم الوطني السعودي 1445، إذ يعتبر عطلة رسمية تستمر لعدة أيام للقطاع العام والخاص وإجازة مدرسية يستغلها البعض في السفر والرحلات مع العائلة أو الأصدقاء.

موعد إجازة اليوم الوطني 2023 السعودية

وبحسب وزارة العمل وهيئة الموارد البشرية التابعة للحكومة بالمملكة العربية، فإن موعد اليوم الوطني السعودي 1445 الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل يوافق هجريًا السبت 8 من ربيع الأول 1445، تمنح فيه الوزارة العاملين عطلة رسمية بهذه المناسبة تستمر لمدة 3 أيام لتبدأ من 6 من ربيع الأول، الذي يوافق الخميس 21 سبتمبر المقبل، حتى 8 ربيع الأول.

ويستعد مواطنو المملكة العربية السعودية، للاحتفال باليوم الوطني السعودي على مدار 3 أيام هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص ويفرض عقوبة على كل من يمنع إجازة عامل بهذه المناسبة، وتكون الاحتفالات مختلفة كلا على حسب الطريقة التي تتبعها العادات والتقاليد في كل منطقة.

اليوم الوطني السعودي

وأفاد تقرير نشر بصحيفة «عكاظ» السعودية، بأنَّ اليوم الوطني السعودي هو تاريخ توحيد المملكة، الذي أصدرَه الملك عبدالعزيز آل سعود والذي حول اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بمرسوم رسمي صدر في 23 سبتمبر 1932.

ومنذ ذلك الحين تعتبر المملكة هذا اليوم بأنه تاريخ وطني للمملكة، وفي عام 2005 أقرّ الملك عبدالله أنَّه ابتداءً من الاحتفال باليوم الوطني السعودي رقم 75، تصبح هذه المناسبة إجازة رسمية للدولة.