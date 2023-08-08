بدء احتفالية «التعليم العالي» لتكريم علماء مصر المدرجين في قائمة «ستانفورد»

انطلقت قبل قليل، فعاليات احتفال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بعلماء مصر المُدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مضاعفة أعداد العلماء المصريين

ويأتي الحفل في إطار الاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وكذلك الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.

وفي بداية المؤتمر، كشفت الدكتورة عبير الشاطر، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف علي بنك المعرفة المصري، الهدف من الفعالية، مؤكدة أنّه تأتي للاحتفاء بعلماء مصر وتوضيح الهدف من وجود علماء مصر في قائمة ستانفورد العالمية.

مستقبل الإنتاج المعرفي في مصر

وأكدت الدكتورة عبير الشاطر، أنّ هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة فولبرايت لدعم العلماء المصريين والمدرجين في قائمة ستانفورد العالمية، إذ إنّ فولبرايت تولي اهتماما كبيرا بدعم العلماء، ومنها التعاون لتنظيم مؤتمر في البحث العلمي ومستقبل الإنتاج المعرفي في مصر، لافتة إلى أنّ المؤتمر يشهج تحديد مسارات التمويل المقدمة من هيئة فولبرايت.