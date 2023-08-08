معلومات عن العداد الكودي.. اعرف الخطوات وطريقة التقديم

قدّمت محافظة القاهرة ردًاعلى استفسارات وتساؤلات المواطنين بشأن الكهرباء، وكان من أبرزها تعريف العداد الكودي.

- ما معنى العداد الكودي؟

عداد يتم تقديم طلب الحصول عليه للأشخاص الذين يستمدون تيار كهربائي بصورة غير قانونية؛ لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي وهو عداد مؤقت.

- ما معنى عداد مؤقت؟

بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

تركيب عداد كودي

- ما طريقة تقديم طلب تركيب عداد كودي؟

من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، منصة خدمات المواطنين.

- هل تختلف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانونى ؟

لا العدادات الكودية تحتسب الاستهلاكات بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني.

إجراءات التقديم للعداد الكودي

- ما إجراءات التقدم بطلب العداد لكودي؟

الدخول إلى موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر منصة خدمات المواطنين.

اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

إرسال الطلب.

- ما طريقة متابعة الطلب المقدم؟

سيتم إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الالكترونى نفسه، الإيميل الإلكتروني، رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

- في حالة الرغبة في تقديم شكوى، كيف يتم التقديم؟

من خلال المنصة الإلكترونية أو رقم خدمة العملاء الموحد 121.

- كيفية سداد المقايسة؟

إمكانية السداد الإلكتروني على الموقع نفسه في حال إرسال إشعار بقيمة المطالبة، السداد في مركز الخدمة التابع له في حالة تقسيط قيمة المقايسة.

- ما المدة الزمنية لتنفيذ المقايسة والتوصيل؟

7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات، في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض تقديم الطلب (يوم واحد)، عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، تنفيذ المقايسة وتركيب العداد 8 أيام بعد سداد المقايسة، واستخراج تصاريح الحفر إجمالي الفترة 16 يومًا.