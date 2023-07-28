توافد الآلاف على شاطئ العائلات بالغردقة هربا من ارتفاع درجات الحرارة (صور)

شهد شاطئ منتجع العائلات بالغردقة، اليوم الجمعة، توافد الآلاف المواطنين منذ الصباح الباكر هربا من ارتفاع درجات الحرارة، حيث فتح منتجع العائلات أبوابه للمصطافين منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويسمح بنزول البحر حتى الساعة السادسة مساء، طبقا لتعليمات إدارة الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر.

توافد المواطنين على شاطئ العائلات بالغردقة

وكشف أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، أن منتجع العائلات بدأ في استقبال المصطافين اليوم الجمعة، منذ الساعة الثامنة صباحا، وشهد توافدا كبيرا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

دخول شاطئ العائلات مجانا للأعضاء

وأشار «فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن منتجع العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، وتشرف عليه محافظة البحر الأحمر، ويستقبل أكثر من 5 آلاف زائر يوميا، ويضم شاطئ مئات الشماسي والكراسي والدخول مجانا للأعضاء، ويسمح الدخول لغير الأعضاء من العائلات فقط ورسم الدخول 50 جنيها، ويضم عدد من الكافتيريات وحديقة أطفال ومحلات تجارية ومطاعم ومتنزهات.

20 كاميرا لمراقبة الشاطئ

وأكد «فؤاد» أن منتجع العائلات بالغردقة مراقب بأكثر من 20 كاميرا، و مزود بفرق إنقاذ، بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري وسيارة إسعاف على مدار اليوم لتأمين المصطافين من أي حالات غرق أو التعرض لأي طوارئ، والنقل فورا إلى أقرب مستشفى إذا لزم الأمر.

وأوضح «فؤاد» أن الغردقة تضم 3 شواطئ للعائلات، أكبرها منتجع العائلات بوسط مدينة الغردقة، وشاطئ العائلات 1 بشارع الكورنيش، وشاطئ العائلات 2 والمعروف بشاطئ ميريت، وهو أرخص الشواطئ العامة بالغردقة، ورسم الدخول 20 جنيها للفرد ودخول الأطفال بالمجان.