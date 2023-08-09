«حلوة يا بلدي».. حفلات ودبكات سيناوية للترفيه على كبار السن بساحل العريش

ينظم نادي السعادة ندوات سمر يومية على ساحل بحر العريش، وذلك للترفيه على النساء وكبار السن، وإقامة مأدبة عشاء من الأطعمة السيناوية.

قالت فاطمة نصار، رئيس نادي السعادة بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن فكرة تواجد مكان ترفيهي للنساء ولكبار السن، تم تطبيقها منذ عامين، ولكن الفكرة بدأت تجد استحسان الجميع وتلقى قبول أعداد كبيرة من النساء السيناويات، علاوة على عمل ندوات ثقافية، وأغانٍ من التراث السيناوي.

وأضافت نصار أن الأعداد في زيادة مستمرة بعد تجهيز المكان، بالعشش، والجلسات المفتوحة في الهواء الطلق على ساحل العريش.

دعم نادي السعادة ليكون متنفسا للكبار والنساء

بدوره، أكد علي غيط، مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، في بيان له، أنه تم افتتاح نادي السعادة، ودعمه بعدد من المستلزمات، ويعتبر أن النادي متنفس جيد لكبار السن، الذين يفرون من الضوضاء من حرارة البيوت إلى الأجواء الرائعة بساحل البحر، علاوة على تقديم مسابقات، وإقامة حفلات غناء سيناوية ودبكة، واستضافة ضيوف من نساء المحافظات الأخرى اللاتي يأتين ليزرن سيناء، ويستمتعن بالطقس المعتدل بساحل العريش.

مجلس مدينة العريش يوصل جميع الخدمات لنادي السعادة

وكان مجلس مدينة العريش قد وافق على ترخيص قطعة أرض على ساحل البحر، لعمل عشش، وكافتيريا شعبية، خاصة بنادي السعادة، بناء على تعليمات المحافظ، على أن تكون كاملة الخدمات من مياه وكهرباء، ومعيشة كاملة لمن أراد المبيت على الشاطئ.