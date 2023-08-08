مصرع صاحب محل أحذية غرقا أثناء السباحة في النيل بالجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة القسم، وانتشل الجثمان ونُقل إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود غريق في نهر النيل، وانتقل المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة إلى مكان الواقعة.

وفاة صاحب محل أثناء السباحة بالنيل

وبإجراء الفحص تبين أنه أثناء قيام صاحب محل أحذية 30 سنة بصيد الأسماك فجر اليوم، نزل النيل ليسبح لكنه غرق، وانتشل الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، ونُقل إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.