رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تنسيق كلية الإعلام 2023.. توقعات بارتفاع الحدود الدنيا عن العام الماضي

كتب:

أحمد أبوضيف
02:49 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول، وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للمرحلة، على أن يتم إعلان نتيجتها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، والكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق كلية الإعلام 2023، وعدد من الكليات الأخرى.

تنسيق كلية الإعلام 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى انخفاض ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بـ تنسيق كلية الإعلام 2023، وكذلك كليات التمريض، بسبب إلغاء اختبارات القدرات بهما، وتصدرهما رغبات الطلاب المسجلين بتنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لمتابعة التنسيق لم ترصد أي مشكلات حتى الآن، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية بمختلف الجامعات، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لافتا إلى أن الأربعاء آخر أيام موعد تنسيق الجامعات 2023.

اقرأ المزيد:

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات تنسيق كلية الإعلام الأولية 

توقعات تنسيق كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة 2023 بنين وبنات

تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024.. الكليات تعلن الحدود الدنيا خلال أيام

تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن مصاريف كليات الطب الخاصة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.