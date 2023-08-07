تنسيق كلية الإعلام 2023.. توقعات بارتفاع الحدود الدنيا عن العام الماضي

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول، وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للمرحلة، على أن يتم إعلان نتيجتها خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، والكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق كلية الإعلام 2023، وعدد من الكليات الأخرى.

تنسيق كلية الإعلام 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى انخفاض ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بـ تنسيق كلية الإعلام 2023، وكذلك كليات التمريض، بسبب إلغاء اختبارات القدرات بهما، وتصدرهما رغبات الطلاب المسجلين بتنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لمتابعة التنسيق لم ترصد أي مشكلات حتى الآن، وأن الأمور تسير بصورة طبيعية بمختلف الجامعات، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، لافتا إلى أن الأربعاء آخر أيام موعد تنسيق الجامعات 2023.