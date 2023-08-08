إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني أثناء «نشر سجادة» بالهرم

أصيبت طالبة بكسور وكدمات، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنشأة البكاري بدائرة قسم الهرم، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط طالبة من علو وإصابتها، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له لمكان البلاغ.

إصابة طالبة بكسور وكدمات متفرقة

وبانتقال قوات الشرطة، ذكرت والدة المصابة، ربة منزل، 50 سنة، أن ابنتها، طالبة، 15 سنة، اختل توازنها أثناء نشر سجادة، ما أسفر عن سقوطها وإصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، ولم تتهم أحدا بشيء.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.