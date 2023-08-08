عاجل.. انتشال القاطرة فهد الغارقة في قناة السويس بواسطة الرافعة «إنقاذ»

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء نجاح عملية انتشال القاطرة «فهد» الغارقة في قناة السويس بواسطة الرافعة «إنقاذ» وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

تأمين موقع القاطرة الغارقة في قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع في بيان صحفي رسمي، إن عملية رفع وانتشال القاطرة «فهد» تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان.

وأضاف «ربيع»، أن أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة في قناة السويس وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ.

وتابع: «كان هناك عدة تحديات تضمنت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترا مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة «فهد» تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة مؤكداً على أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ، حيث شهدت القناة على مدار يومين اليوم الثلاثاء وأمس، عبور 146سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.

وأشاد رئيس الهيئة بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة والتي تضافرت جهودهم لإتمام عملية الانتشال.