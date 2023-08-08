طقس 72 ساعة المقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط أمطار والعظمى تصل لـ45

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس 72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء.

تحذير من الرطوبة وتساقط أمطار على جنوب الصعيد

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ومن المتوقع خلال طقس 72 ساعة المقبلة تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، خاصة حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

ويشهد طقس يوم الخميس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، وتكون سرعة الرياح من 50 إلى 30 كم/س، ليتراوح ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 9 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 10 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 11 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.