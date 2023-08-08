«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح بسبب منخفض العروض الوسطي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من زيادة نشاط الرياح لمدة 5 أيام مقبلة، خاصة على شمال البلاد، مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية، إذ تصل سرعات الرياح تصل لنحو 50 كيلومترا في الساعة؛ نظرًا لتعرض البلاد لكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، بسبب تأثير منخفض العروض الوسطي.

الأمواج تصل لـ3.5 متر

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان، أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء سيصل ارتفاع الأمواج لـ2.5 متر، ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح وارتفع الأمواج لمدة 5 أيام مقبلة وحتى يوم السبت، إذ سيزداد ارتفاع الأمواج ليصل من 3.5 متر على شواطئ (دمياط - مطروح -العلمين- بلطيم - الإسكندرية)؛ لذا يجب الحذر من ممارسة الأنشطة البحرية وتجنب نزول الشواطئ المفتوحة خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة غدا الاربعاء 9-8-2023

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على عدد من محافظات الجمهورية، سوء العظمي او المحسوسة.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 44 درجة مئوية.