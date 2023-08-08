مصرع شخص وإصابة أب وابنته في حادث مروري ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب أب وابنته، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجة نارية مع مركبة توك توك بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق قرية أبويط شمال بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بدراجة نارية بطريق سحارة أبويط بمركز الواسطى، أسفر عن مصرع موظف بالأوقاف وإصابة شخص ونجله، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي ببنى سويف، لتلقي العلاج اللازم للمصابين.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببنى سويف، وجيه فتحي، 45 سنة، جثة هامدة، موظف بالأوقاف، مقيم بقرية كفر ابجيج، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

كما استقبل مستشفى الواسطى المركزي، رمضان سلطان، 33 سنة، مقيم بقرية أنفسط، وبه كسر بالزراع الأيمن، وكسر بالقدم اليمني، وغيبوبة تامة، ونجلته منه رمضان، 6 سنوات، وبها جروح وسحجات، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي لحقت بهما خلال الحادث.