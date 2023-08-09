لماذا خفَّضت «موديز» تصنيف 10 بنوك أمريكية؟

كشفت وكالة التصنيف الائتماني الشهيرة «موديز» عن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لـ 10 بنوك أمريكية من الحجم الكبير والمتوسط عقب أيام قليلة من تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

تخفيضات لبنوك عدة

وذكرت الوكالة في مذكرة لها الاثنين الماضي، أن التخفيض يضم 6 بنوك عملاقة منها بنك «نيويورك ميلون» وبنك «كورب الأمريكي» و«ستيت ستريت» و«تروست فاينانشيال» وكلها قيد المراجعة لاحتمال خفض التصنيف.

اختبار قوة البنوك الأمريكية

وأشارت الوكالة إلى أنها قد تعمل على تخفيض تصنيف أكبر المقرضين في أمريكا وسط تحذير من أن تكون القوة الائتمانية للقطاع معرضة للاختبار خاصة بشأن مخاطر التمويل وضعف الربيحة بحسب موقع «إنسدتري ليدرز ماجزين».

أزمة بدأت مقتبل العام

وأفصحت الوكالة عن حدوث أزمة في البنوك الأمريكية عقب الانهيار البني الذي حدث في بنك «سيليكون فالي» و«سيجنتشر» في بداية هذا العام وسط تهافت عدد كبير من الودائع في البنوك الإقليمية لاتخاذ قرارات صارمة لتعزيز الثقة، متابعة: «أظهرت نتائج العديد من البنوك في الربع الثاني ضغوطا متزايدة على الربحية ستقلل من قدرتها على توليد رأس مال داخلي».

تخفيض آخر للاقتصاد الأمريكي

وخفضت فيتش الائتمانية تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ بحسب بيان صادر عن الوكالة التي تعتقد أن التصنيف سيستقر الفترة المقبلة ولن ينزل عن هذا الأمر في ظل توقعات بأزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 3 سنوات مقبلة.