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ناقد فني: الفرق الشعبية مادة خام لجذب المصريين والأجانب

كتب:

مريم جاد
09:48 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
ناقد فنى

ناقد فنى

قال خالد محمود، الناقد الفني، إن مسرح الشارع يعتبر رمزا للثقافة المصرية وتميزها، لأن جذور مصر ممتدة عبر الفرق الشعبية والفلكلور، وتعتبر مادة خام لجذب المصريين وغيرهم للترفيه عنهم.

تنظيم مهرجان عالمي

أضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، نجاح مهرجان العلمين، يثبت قدرة الإدارة على تنظيم مهرجان عالمي بتلك الفترة، وإذا نقل بطريقة صحيحة لترويج السياحة، سيكون نجاحه أكبر العام القادم، وسيوضع على خريطة السياحة والنشاط الفني والترفيهي.

اختيار الفنانين يمثل وسيلة جذب كبرى 

تابع«محمود»: يعتبر البدء بحفل تامر حسني أمر ذكي، كونه فنان يلتف حوله جمهور الشباب المستهدف في هذا المهرجان، إذ إنه يمثل وسيلة جذب كبرى للمصريين وغيرهم، وتعتبر الحفلات الفنية في مهرجان العلمين الجديدة، بمثابة تشكيلة مبهجة ومتنوعة، نظرا لوجود عدد كبير من الفنانين.

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بقلم مريم جاد