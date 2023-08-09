درجات الحرارة اليوم.. القاهرة 36 درجة وتحذير من الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

ومن المتوقع أن يسود عدد من الظواهر الجوية منها تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد، على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل على فترات متقطعة.

ويصاحب الأمطار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر وتمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: 34 - 36 درجة.

العاصمة الإدارية: 34 - 36 درجة.

بنها: 34 - 36 درجة

دمنهور: 34 - 36 درجة.

وادي النطرون:35 - 37 درجة.

كفر الشيخ: 33 - 35 درجة.

المنصورة:35 - 38 درجة.

الزقازيق: 36 - 38 درجة

شبين الكوم: 36 - 40 درجة.

طنطا: 35 - 40 درجة.

دمياط: 32 - 35 درجة

بورسعيد: 33 - 38 درجة.

الاسماعيلية: 38 - 40 درجة.

السويس: 37 - 40 درجة.

العريش: 34 - 39 درجة.

رفح: 32 - 35 درجة.

رأس سدر: 40 - 43 درجة.

نخل: 36 - 38 درجة.

كاترين:33 - 35 درجة.

الطور: 39 - 42 درجة.

طابا: 37 - 39 درجة.

شرم الشيخ: 40 - 43 درجة.

الإسكندرية: 35 - 38 درجة.

العلمين: 32 - 34 درجة.

مطروح: 32- 35 درجة.

السلوم: 33 - 35 درجة.

سيوة: 40- 45 درجة.

رأس غارب: 39 -41 درجة.

الغردقة: 41 - 44 درجة.

سفاجا: 39 - 41 درجة.

مرسى علم: 41 - 42 درجة.

شلاتين: 40 - 43 درجة.