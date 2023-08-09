رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، مساء غدا الخميس، باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023، وذلك لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في آخر أيام العمل بالمرحلة، على أن يتم إتاحة النتيجة بعد انتهاء الوزارة من فرز رغبات الطلاب و الإعلان عنها عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 سيتم إتاحته خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل على الموقع الإلكتروني، وأن الأحد المقبل هو آخر موعد للكشف عن نتيجة التنسيق للشعب المختلفة «العلمية والأدبية».

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.. 82 ألف طالب سجلوا

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى 2023 سجل حتى الآن تخطى الـ 82 ألف طالب وطالبة بمختلف الشعب الدراسية، موضحاَ أن موقع التنسيق يعمل بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات، وأن الموقع يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم الإعلان عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فضلا عن أنه يجب على الطلاب غير المسجلين للرغبات في المرحلة الأولى سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني والانتهاء من أعمال اختيار الرغبات، مشيراً إلى أن الأعلى للجامعات الحكومية هو المنوط بالكشف عن الأعداد المقرر قبولها في الكليات المختلفة من الطلاب.