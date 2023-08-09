أسعار البيض اليوم في مصر.. تبدأ من 102جنيهات بالأسواق

تواصل أسعار البيض اليوم الأربعاء 9-8-2023 استقرارها في الأسواق والمحلات، بعد أن تراجعت الأسعار أواخر يوليو الماضي، في ظل توقعات باستقرارها في أغسطس الجاري، كما أنّ إقبال المواطنين على الشراء مستقر، كما أنه من المتوقع أن ينخفض الفترة الحالية نظرا لصيام الأقباط خلال الفترة الحالية، بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض اليوم في مصر

وأوضحت البورصة الخاصة بالأسعار، أن أسعار البيض اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق المحلية تسجل 104 جنيهات بالنسبة للبيض الأحمر في المزرعة، ويبلغ سعر البيض الأبيض أرض مزرعة 102جنيهات، كما وصل سعر البيض البلدي داخل المزرعة 114 جنيها.

أسعار البيض اليوم في المحلات

ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر في الأسواق والمحلات للمستهلكين إلى 115جنيها، ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات، فيما تسجل كرتونة البيض البلدي اليوم 125جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات، وفق أسعار البورصة، أن أسعار الدواجن اليوم 9-8-2023 في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 60 و61 جنيها في المزرعة، بينما يتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 70 و71 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي أرض مزرعة 95 جنيها.

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو ما بين 84 و86 جنيهًا داخل المزرعة ويتراوح سعرها داخل محلات الطيور الحية ما بين 94 و86 جنيهًا، فيما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 56 جنيها أرض مزرعة والتنفيذ الفعلي يتراوح ما بين 66 و67 جنيها.