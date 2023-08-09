السجن المؤبد والمشدد لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين والحشيش والميتامفيتامين» في دائرة قسم شرطة البساتين بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

المشدد وغرامة مالية

كما عاقبت المحكمة، متهما في ذات القضية لإدانته بتعاطي المواد المخدرة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامه المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، حاز وأحرز بقصد الاتجار مخدر «الهيروين والحشيش والميتامفيتامين» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تعاطي المواد المخدرة

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم الثاني حاز وأحرز المواد المخدرة «الهيروين والحشيش والميتامفيتامين» بقصد التعاطي، على النحو المبين بالتحقيقات.