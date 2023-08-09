القبض على 18 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات في أسوان

تمكنت حملات رجال الشرطة فى اسوان من القبض على 18 متهما بحوزتهم اسلحة ومخدرات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت دوائر المديرية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (8) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية بحوزة (8متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضبط خلالهم (6,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 4,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (10 متهمين "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، بالإضافة الى تنفيذ (808) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.