«روڤر فضائي».. مشروع تخرج طلاب علوم الملاحة ببني سويف

أعلنت جامعة بني سويف قيام فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وبإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتصميم وتنفيذ روڤر فضائي لاستكشاف الكواكب باستخدام نظام ملاحة آلي، مهـمـته الوصول للكواكب والبيئات التي يصعب أو يستحيل على الإنسان الوصول إليها أو البقاء فيها.

المشروع نواة بحثية لمشروعات تخدم البشرية

وأعرب الدكتور منصور حسن، خلال تصريحات صحفية عن سعادته بمدي تميز أبنائه من طلاب كلية علوم الملاحة والتي تحتفل بتخريج أول دفعة هذا العام، والفرق البحثية التي تم تشكيلها من الطلاب لإعداد هذه المشروعات المتفردة والتي تعد نواة بحثية حقيقية لمشروعات من شأنها خدمة البشرية في المستقبل.

الفريق يضم 10 طلاب

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق يضم 10 طلاب هم عبدالرحمن باسم علي، سليم الدريني، عمر خالد عمار، عمر عبدالحكيم عبداللاه، أحمد محمد احمد غلاب، احمد ممدوح إبراهيم، براء محمد جبر، محمد حاتم محمد، إيمان عزت السيد، آيه عيد فكري، وبإشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا، والمهندس يسري سليمان مدير إدارة تطوير المحطات الأرضية بوكالة الفضاء المصرية.

فكرة المشروع

وتدور فكرة مشروع التخرج حول استخدام مجموعة متنوعة من المستشعرات Sensors المثبتة فيه يستطيع أن يحلل مناخ وظروف تلك البيئات (مثل تحديد درجة الحرارة والرطوبة ورصد أي غازات متواجدة وغيرها)، كما يستطيع أن يلتقط عيّنات من سطح التربة باستخدام الذراع الآلية Robotic Arm المدمجة به لفحصها وتحليلها.

وبعد جمع المعلومات من قبل الروفر يمكن استقبالها على المحطة الأرضية وعرضها بشكل مناسب، ويجرى استخدام برنامج تتم برمجته على المحطة الأرضية لاستقبال ومعالجة المعلومات التي جرى جمعها أو حسابها بواسطة الروفر.