بالأسماء.. حركة تغييرات بين مديري الكليات في جامعة بني سويف

اعتمد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حركة مديري الكليات على مستوى الجامعة، وشملت نقل عدد من المديرين إلى أماكن أخرى، وتصعيد عدد آخر، في إطار ضخ دماء جديدة من القيادات الشابة داخل الجامعة، بناء على اختيارات لجنة القيادات ولحسن سير العمل وعلى ملف خدمة المذكورين بالقرار.

كمال أمين مساعدا لفرع الجامعة بشرق النيل

وشملت الحركة التي أصدرها رئيس جامعة بني سويف تعيين عصام كمال قائما بأعمال أمين مساعد الـ330 فدانا، بشرق النيل التابعة للجامعة، وإنجي هاني جبرائيل قائم بأعمال أمين مساعد مجمع التعليم الصناعي، وقائما بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية محمد سيد، وقائما بأعمال أمين مساعد غرب النيل نجلاء أحمد جلال، وقائما بأعمال مدير عام المكتبات أسامة حسنى عبدالوهاب.

شيرين جاد مديرًا للآداب وهشام محمد للحقوق

وتضمنت الحركة تعيين مدير كلية الآداب في جامعة بني سويف شيرين جاد، ومساعد المدير إيهاب ربيع إبراهيم، وكلية التجارة سيد حامد، ومساعد لمدير الكلية هانى نظمى، وتعيين مدير لكلية العلوم خالد عوض إبراهيم، ومساعدا له فدوى أمين، واختيار مدير لكلية الحقوق هشام محمد، ومساعدة ايمان يحى، واختيار مديرا لكلية الصيدلة رضوان بكر، ومساعدا لها هانى محمد قرنى، وكلية التربية محمد مجدى، ومساعد له محمد على سعيد.

نجلاء أحمد مديرًا للطب

كما تضمنت الحركة تعيين مدير لكلية الطب البشرى نجلاء أحمد محمد، ومساعدا لها ايمن حسن، كما تم اختيار مدير لكلية الطب البيطرى جميل عادل عبدالعال، ومساعدا له علاء محمود أحمد أمين، والإبقاء على مدير كلية الإعلام محمد على خليفه، وكلية علوم الأرض هبة بدر، وكلية السياحة والفنادق شيماء جابر، وكلية الألسن سهيلة جمال، وكلية التكنولوجيا والتعليم محمود زيدان، ومساعد للمدير ياسر محمد، وكلية السياسة والاقتصاد انتصار عبدالباقى، ومساعدا لها عبدالحميد سلامة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى سعيد أحمد، واختيار مدير لكلية التربية للطفولة المبكرة مروة ماجد محمد، وكلية العلوم الصحية التطبيقية نصر سعد مصطفى، وكلية طب الأسنان مروه معروف، وكلية الفنون التطبيقية خالد صابر أحمد، وكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة محمد فكرى بهنساوى، ومساعدا له دعاء محمد عبدالجواد، وكلية التمريض هانى رفعت، ومساعدة لها ولاء عوض شحاتة.

محمد عبده لكلية العلاج الطبيعي

وتضمن القرار الذي اعتمده رئيس جامعة بنى سويف، تعين مديرًا لكليات العلاج الطبيعي محمد عبده، ومساعد له إبراهيم محمد فؤاد، وكلية الهندسة سرحان محمد عمر، ومساعدا له مندى محمد طلبه، وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية أحمد كمال سيد، ومساعدة له دعاء محمد محمود، وكلية الزراعة عمر محمد أبوبكر، ومساعد له أمل أحمد، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء معوض مصطفى، وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة حكيم سليمان، وكلية التربية الرياضية عصام ميهوب، ومساعدة له هاجر نجيب عبدالحميد، ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة رباب سعيد، ومعهد أبحاث وتطبيقات الليزر نهلة أحمد عبدالوهاب، ومعهد النباتات الطبية والعطرية مصطفى سيد، ومعهد أبحاث علوم المسنين أسامة خميس.

كما تضمنت الحركة تعيين مركز المؤتمرات ودار الضيافة أشرف فاروق فهمي ومساعدا له طارق مصطفى محمود، واختيار مدير المستشفى الجامعى حسام أنور، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس شريهان محمد شوقى ومديرا لإدارة الوافدين أحمد عيد حسين وإدارة الموارد البشرية إسماعيل محمود بسيونى ومركز التعليم المدمج محمد سيد صالح واختيار مديرين للمدن الجامعية رمضان حسن عبدالمجيد وأحمد على محمد ومها مختار محمود للطالبات ومعهد التمريض إيمان عطية إمام. ومديرا التوجيه المالى والإدارى حسنى عبدالوهاب ومركز الاختبارات بمجمع التعليم الصناعى سحر محمد محمود.

كما تضمن القرار الذي اعتمده رئيس الجامعة اختيار مديرين لإدارة الصناديق الخاصة محمد سيد إمام وإدارة رعاية الشباب محمد فاروق وإدارة السلامة والصحة المهنية محمد عادل أحمد محمد وإدارة الشؤون المالية صلاح محمود وحدة الورش حسام معوض محمد وإدارة المخازن والمشتريات نهى محمد عبدالحكيم وإدارة مشروعات البيئة زينب رجب مبروك.