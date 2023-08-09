النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي في الوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023 /2024 لمدة شهرين، وذلك استجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من 2 أكتوبر 2017 حتى 30 نوفمبر 2017 شهرين فقط، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة، ولا يجرى تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسي كامل، وعلى أن يكون آخر موعد لتلقي ملفات القبول الخميس 24 أغسطس الجاري.

وأضاف أنه جرى وضع خريطة بالمدارس الشاغر بها فصول لاستيعاب طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي وجاءت كالتالي:

مدارس إدارة الخارجة:

«الوادي بنات - العبور – الزهور أساسي – أبو بكر الصديق - معاز بن جبل - ابو خالد -المجاهدين اساسي –المنيره - القطارة - عزب الشركة - النور للتعليم الأساسي- عين الدار- عارفالحرية بولاق- بور سعيد -الخرطوم -بولاق اساسي - الثورة 25 يناير – بشاير الخير- البستان».

مدارس إدارة باريس:

«جدة - قورمشین 7– بغداد – عدن – باريس الابتدائية القديمة - باريس الابتدائية الجديدة – المكسالبحرى- المكس القبلي- عين الضبع- دوش- القصر القبلي- الأربعين 1 - الأربعين 2 -الأربعين 3 - الأربعين 4».

مدارس إدارة الداخلة:

«الشيخ مفتاح - اسمنت القديمة - اسمنت الجديدة - المعصرة - الشيخ والي الجديدة - الشيخ والىالقديمة - الصديق - نجيب محفوظ - الشعراوي – التحرير-السلام – موط الجديده - - الحرية -الهنـداو القديمة - الهنـداو الجديدة - العوينة - الدهوس - الراشدة - الثـورة - المنصورة - بدخلو- أبو بكر الصديق - القلمون - عين الرخا - عين القضا -الزهور - الجديدة - الغرغور - عزبالموشية - الموشية - الشهيد رياض - برباية - افطيمة - عين ام الصغير - الجيزة - عمر بنالخطاب - عين الدير - القصر - خالدبن الوليد - النجابين - الشهيد حسين عبدالله- بئر العبيد -الموهوب - عبد القادر - بئر 13 - العروبة – المعسكر الامان - الجهادالصحوة - بئر 5».

مدارس إدارة بلاط:

«بلاط الجديدة - بلاط المشتركة- الشوش 1 – مرزوق 1 – البليزة 1- البشندي – شمس 1– ذخيرة 1 -الحاج منصور – قسطل - الحاجر – بئر 7- تنيدة 1 - المستقبل 1- أولاد عبدالله -عين عيش».

مدارس إدارة الفرافرة:

«الفرافرة للتعليم الأساسي – الفرافرة الجديدة- عبد المجيد الجغيل – علي بن علي طالباللواء صبيح – عائشة عبد الرحمن - ابو الهول – الامل – الزراعة 10- عائشة عبد الرحمن -زراعة 13 - الرواد – الكفاح – طلعت ضرغام - حطيه الشيخ مرزوق – أبو هريرة – عمر بنالخطاب – أبو منقار – التحرير – بئر4».