القبض على حلاق أنهى حياة والد زوجته في الوراق بالجيزة

ألقت مباحث الوراق القبض على حلاق قام بقتل والد زوجته بسبب خلافات بينهما، بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل سباك

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الساحل، بوصول سباك، 55 سنة، متوفيا، إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له، وذكر نجل المتوفى أن زوج شقيقته، سائق «توك توك»، 40 سنة، هو من قام بقتل والده في مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما، تعدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين»، بطعنه نافذة بالصدر أودت بحياته في الحال.

تشريح الجثة

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.