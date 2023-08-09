مصرع عامل غرقا في نهر النيل بالبدرشين

لقي عامل خردة مصرعه غرقا في نهر النيل أثناء الاستحمام بالبدرشين، تمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود شخص غريق بقرية مزغونة بدائرة القسم.

انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري

وانتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين والقوة المرافقة له، وتمّ التقابل مه نجل المتوفى أفاد بأنه والده بائع خردة، 30 سنة عامل خرده نزل النيل للاستحمام إلا أنَّ المياه سحبته للداخل وغرق وان شخص حاول إنقاذه ولم يتمكّن، تم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة